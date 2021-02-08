Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.
Araçlar ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 278 gram bonzai ele geçirildi.
Ekipler, araçlardaki A.C, K.P. ve M.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar da çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.