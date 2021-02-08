Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2021 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 13:45
    ABONE OL

    Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar da çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Amasya'da uyuşturucu operasyonu

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.

    Araçlar ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 278 gram bonzai ele geçirildi.

    Ekipler, araçlardaki A.C, K.P. ve M.P'yi gözaltına aldı.

    Şüphelilerden M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar da çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı