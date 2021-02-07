Yapılan operasyonu sadece Hakan Fidan üzerinden tanımlamamak gerektiğini söyleyen Bozdağ, MİT'e yönelik saldırıda Başkan Erdoğan'ın da hedef alındığını söyledi. Düzenlenen operasyonda MİT'i ve devleti düşürme hedefi olduğunu belirten Bozdağ ayrıca Türkiye'nin bölünmesinin de amaçlandığını ifade etti.

"FETÖ'CÜLER 1000 KILIĞA GİREBİLİYOR"

MİT kumpasında istihbaratın ele geçirilmeye çalışıldığını söyleyen Bozdağ, FETÖ mensuplarının 1000 kılığa girebildiğini ifade etti. Bozdağ ayrıca Türkiye'nin FETÖ ile mücadele noktasında uzun soluklu bir mücadele sürdürmesi gerektiğini söyledi.