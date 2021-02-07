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    • 08.02.2021 00:30
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    AK Partili , nın detaylarını anlattı: 'cüler 1000 kılığa girebiliyorlar!

    Milletvekili MİT'e yönelik düzenlenen kumpasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'nün ile birlikte çalıştığını dile getiren Bozdağ, 'u bu noktada örnek gösterdi. Bozdağ, nda gördüklerini anlattı.

    ahaber.com.tr

    AK Parti Yozgat Milletvekili MİT'e yönelik düzenlenen kumpasa ile ilgili detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında değerlendirdi.

    FETÖ CIA İLE ÇALIŞIYOR

    FETÖ'nün CIA'ye bağlı bir istihbarat örgütü olduğunu ve beraber çalıştıklarını dile getiren Bozdağ, 15 Temmuz'un bu durumun somut örneği olduğunu ifade etti.

    HEDEF TÜRKİYE'Yİ BÖLMEKTİ

    Yapılan operasyonu sadece Hakan Fidan üzerinden tanımlamamak gerektiğini söyleyen Bozdağ, MİT'e yönelik saldırıda Başkan Erdoğan'ın da hedef alındığını söyledi. Düzenlenen operasyonda MİT'i ve devleti düşürme hedefi olduğunu belirten Bozdağ ayrıca Türkiye'nin bölünmesinin de amaçlandığını ifade etti.

    "FETÖ'CÜLER 1000 KILIĞA GİREBİLİYOR"

    MİT kumpasında istihbaratın ele geçirilmeye çalışıldığını söyleyen Bozdağ, FETÖ mensuplarının 1000 kılığa girebildiğini ifade etti. Bozdağ ayrıca Türkiye'nin FETÖ ile mücadele noktasında uzun soluklu bir mücadele sürdürmesi gerektiğini söyledi.

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    Haberler Güncel AK Partili Bekir Bozdağ, MİT kumpasının detaylarını anlattı: FETÖ'cüler 1000 kılığa girebiliyorlar!