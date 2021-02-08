Sosyal medyada açıklama yapan Dervişoğlu, Çıray'ın daha önce parti yönetimine yaptığı eleştirilere atıfta bulunarak, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" diye yazdı.

Tepkisini "Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın" dile getiren Dervişoğlu, konuyla ilgili başka önermelerinin de olacağını yazdı.