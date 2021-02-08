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    • 08.02.2021 10:45
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    ’yi karıştıran atama! İYİ Partili : O makam o kişiye az gelir

    ’de yönetimi her defasında eleştiren ’ı başdanışman yapınca parti karıştı. Söz konusu atamaya tepki gösteren Grup Başkanvekili ve Milletvekili 'ndan geldi. Dervişoğlu, "Parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir" dedi.

    İYİ Parti'de liste krizinin ardından sık sık eleştirilerde bulunan Aytun Çıray, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Çıray'ın başdanışman olarak atandığının duyurulması, partide rahatsızlığa neden oldu.

    Bir buçuk saat süren görüşmeden sonra Genel Başkanlık Siyasi Başdanışmanlığı görevine getirilen Çıray, ilk değerlendirmeleri de CNN TÜRK'e yaptı. Görüşmenin gayet güzel geçtiğini söyledi, "Biz bu partiyi bir hedef için kurduk. Partiyi kurduğumuz günlerdeki ihtiyaç ortadan kalkmış değil." değerlendirmesinde bulundu.


    Geçmişte yaptığı eleştirilerle ilgili olarak da, "Akşener büyük bir olgunluk ile görevi tebliğ etti. Geriye bakmamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

        Çıray'ın Siyasi Başdanışman olarak atanmasına ilk tepki, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

        Sosyal medyada açıklama yapan Dervişoğlu, Çıray'ın daha önce parti yönetimine yaptığı eleştirilere atıfta bulunarak, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" diye yazdı.

        Tepkisini "Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın" dile getiren Dervişoğlu, konuyla ilgili başka önermelerinin de olacağını yazdı.
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        Haberler Güncel İYİ Parti’yi karıştıran atama! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: O makam o kişiye az gelir