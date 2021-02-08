İYİ Parti'de liste krizinin ardından sık sık eleştirilerde bulunan Aytun Çıray, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Çıray'ın başdanışman olarak atandığının duyurulması, partide rahatsızlığa neden oldu.
Bir buçuk saat süren görüşmeden sonra Genel Başkanlık Siyasi Başdanışmanlığı görevine getirilen Çıray, ilk değerlendirmeleri de CNN TÜRK'e yaptı. Görüşmenin gayet güzel geçtiğini söyledi, "Biz bu partiyi bir hedef için kurduk. Partiyi kurduğumuz günlerdeki ihtiyaç ortadan kalkmış değil." değerlendirmesinde bulundu.
Geçmişte yaptığı eleştirilerle ilgili olarak da, "Akşener büyük bir olgunluk ile görevi tebliğ etti. Geriye bakmamak lazım diye düşünüyorum" dedi.