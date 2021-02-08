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    • 08.02.2021 10:10
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    SON DAKİKA: İstanbul 'da gösteri ve yürüyüş yasağı: 7 gün sürecek

    Son dakika haberine göre, İstanbul Kaymakamlığı, açık ve kapalı tüm alanlarda bugünden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

    AA
    O ilçede toplanma yasaklandı!

    İstanbul'un ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi. Kartal Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden bugün ilçede bulunan önünde toplanma çağrıları yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.


    7 GÜN SÜREYLE HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR
    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 8 Şubat 2021 gününden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı: 7 gün sürecek