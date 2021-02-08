"Bu sefer 2 bin kişiyle yürüyerek Diyarbakır'a gideceğiz. Yürüyerek gideceğiz. Türkiye'ye bunu göstereceğiz. Kılıçdaroğlu dış güçlerin baskısıyla 500 kilometre yürüyor da Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır anneleri için yürüyemez mi? Yürür, ben buna eminim. Yürüyeceğiz. Bakın buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte İl Başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızla birlikte 2 bin kişiyle Ağrı'dan yola çıkarak, 450 kilometreyi yürüyerek Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz ve haykıracağız diyeceğiz ki 'Terörü bitirmeye Ağrı'dan başlıyoruz'. Ondan sonra siz görün bu memleket tadından yenmez."