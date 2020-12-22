Savcı Sayan, İsviçre'de yaşadığı belirlenen Abdülkadir Aktürk'ün sosyal medyada kendisine hakaret ve tehditte bulunmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sayan, Aktürk'ün, PKK ve HDP'nin en güvendiği sanatçılarından birisi olduğunu söyleyerek, "Muhalefetin dışında herkes bizi aradı, sahip çıktı; ama ne yazık ki terörden dolayı görevden alınan belediye başkanlarına 'geçmiş olsun' demek için sıraya giren muhalefet ne hikmetse bize tek bir telefon açmadı. Halbuki demokrasi istiyorsanız herkes için isteyeceksiniz. Terörden dolayı görevden alınana 'geçmiş olsun' diyorsunuz; ama terör tehdidi ile karşı karşıya olan seçilmiş bir belediye başkanına hiçbir şey demiyorsunuz hiçbir olumlu açıklamanız yok. Bu beni bir vatandaş olarak üzdü. Söz konusu Türkiye ise bizim için her tarafı aynıdır. Dolayısıyla siyaset farkı gözetmeksizin her birimize yapılan bir tehdit hepimize yapılmış sayılmalı" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE VE İSVİÇRE'DEKİ YETKİLİLERE MEKTUP YAZACAĞIM"