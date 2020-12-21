Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.12.2020 20:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2020 20:38
    ABONE OL

    Belediye Başkanı için "susturan olur, efsane olur" diyerek çağrısı yapan şüpheli ’de yaşayan 'li çıktı

    Belediye Başkanı dan kendisine barbar bir dil ve tuhaf hareketler ederek hakaret eden ve öldürülmesi için hedef gösteren şüphelinin kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Emniyet, isimli 'linin 'de yaşadığını belirledi. Sayan'a yapılan ne karşı , İYİ Parti ve HDP'lilerden henüz bir açıklamanın dahi yapılmadı.

    Savcı Sayan'a suikast çağrısı yapan kişi HDP'li çıktı

    Belediye Başkanı , dan kendisine hakaret eden ve öldürülmesi için hedef göstererek tehdit savuran kişinin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

    ŞÜPHELİ HDP'Lİ ÇIKTI

    Başkan Savcı Sayan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve kendisine düzenlenmesi için yöre halkına hedef gösteren şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişinin videosunu yayınlayan Başkan Sayan, İçişleri Bakanı 'nun talimatı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde hakaret videosu çeken kişinin 'de yaşayan 'li olduğunu açıkladı.

    "DEVLETİMİZ 2 SAATTE ALÇAĞIN İNİNİ BULDU"

    Sayan yayınladığı videoya şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. Haydi HDP'liler ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    CHP VE HDP SUSPUS

    'nın Genel Başkanı 'na söylediği sözlerin ardından ülkeyi ayağa kaldıran ve her türlü propagandayı yapan CHP ve HDP'lilerden şu ana dek HDP'li Aktürk'ü kınayan veya tepki gösteren bir açıklama dahi gelmedi.

    AK PARTİ ÇAKICI'YA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    ise tüm kadrolarıyla Alaattin Çakıcı'ya anında tepki göstermiş ve söylediklerinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Öte yandan Çakıcı, hakkında savcılık tarafından jet soruşturma başlatılmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan için "susturan Che Guevara olur, efsane olur" diyerek suikast çağrısı yapan şüpheli İsviçre’de yaşayan HDP'li Abdulkadir Aktürk çıktı