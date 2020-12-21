Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan kendisine hakaret eden ve öldürülmesi için hedef göstererek tehdit savuran kişinin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

ŞÜPHELİ HDP'Lİ ÇIKTI

Başkan Savcı Sayan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve kendisine suikast düzenlenmesi için yöre halkına hedef gösteren şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişinin videosunu yayınlayan Başkan Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde hakaret videosu çeken kişinin İsviçre'de yaşayan HDP'li Abdulkadir Aktürk olduğunu açıkladı.

"DEVLETİMİZ 2 SAATTE ALÇAĞIN İNİNİ BULDU"

Sayan yayınladığı videoya şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. Haydi HDP'liler ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim."

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CHP VE HDP SUSPUS

Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği sözlerin ardından ülkeyi ayağa kaldıran ve her türlü propagandayı yapan CHP ve HDP'lilerden şu ana dek HDP'li Aktürk'ü kınayan veya tepki gösteren bir açıklama dahi gelmedi.

AK PARTİ ÇAKICI'YA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti ise tüm kadrolarıyla Alaattin Çakıcı'ya anında tepki göstermiş ve söylediklerinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Öte yandan Çakıcı, hakkında savcılık tarafından jet soruşturma başlatılmıştı.