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    • 08.02.2021 22:58
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    Son dakika: uyarmıştı! 'da beklenen fırtına başladı! Çatılar uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı...

    Genel Müdürlüğü 'nde rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından 'da beklenen fırtına başladı. Kentin birçok noktasında çatılar uçtu.

    İstanbul'da beklenen fırtına başladı


    İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü.

    Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.



    Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

    UYARILAR YAPILMIŞTI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.



        1 KİŞİ YARALANDI
        İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Bağcılar'da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü.



        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi.



        Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Esenler'de de Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgardan uçarak sokağa düştü. Burada da iki otomobil hasar gördü.

            İZMİR'DE FIRTINADA TEKNELER BATTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak ikazının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu. Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü. Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı.



            Öte yandan İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici sureyle iptal edilmiştir" denildi.

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