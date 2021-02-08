



Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Esenler'de de Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgardan uçarak sokağa düştü. Burada da iki otomobil hasar gördü.