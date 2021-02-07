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    • 08.02.2021 05:03
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    Son dakika: genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Türkiye genelinde 05 Şubat 2021 Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.



    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.



    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.




        İLKİ 4-7 ARALIK TARİHİNDE UYGULANDI
        Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.




        Bu kapsamda onuncusu 05 şubat Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.



        YENİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK
        Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.
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