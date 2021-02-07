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    • 07.02.2021 16:36
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "" paylaşımı

    Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

    Bakan Gül'den 7 Şubat MİT Krizi paylaşımı

    Adalet Bakanı , Twitter hesabından, FETÖ'nün ''nın 9'uncu yıl dönümünde açıklamada bulundu.

    Bakan Gül, "7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "7 Şubat MİT Krizi" paylaşımı