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    • 06.02.2021 11:32
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    : Bakanlık açıkladı: bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hale getirildi

    haberine göre , bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

    "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hale getirildi