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    • 04.02.2021 09:55
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    ! MSB açıkladı! 'ya bir darbe daha! Hepsi etkisiz hale getirildi

    haberine göre , Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha

    , Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha! Hepsi etkisiz hale getirildi