Olay, saat 17.30 sıralarında Fatih Eminönü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcı bir kişi ile İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasına tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre ekipler seyyar satıcıyı darp etti.







Bir avukat ise duruma isyan etti. Avukat Üsame Ceran sosyal medya hesabından seyyar satıcının darp sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Ben sonuna yetiştim ama tek kelimeyle korkunçtu. Birçok kişi tanık oldu.







Muhtemelen MOBESE açısında gerçekleşti olay. Vatandaşla zabıta arasında ne yaşandı bilmiyorum; ama hiç önemli değil güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz!" dedi.

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