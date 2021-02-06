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    • 06.02.2021 11:34
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    İBB ekipleri meydanında seyyar satıcıyı darp etti iddiası! Avukat darp fotoğraflarını paylaştı

    'un en kalabalık bölgelerinden bir tanesi olan ’nde bir seyyar satıcının ne bağlı bir ekip tarafından darp edildiği iddia edildi. Seyyar satıcının darp sonrası fotoğraflarını paylaşan bir avukat, “Ben sonuna yetiştim ama tek kelimeyle korkunçtu. Güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz" diyerek duruma isyan etti.

    İBB ekipleri seyyar satıcıyı darp etti

    Olay, saat 17.30 sıralarında 'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcı bir kişi ile ekipleri arasına tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre ekipler seyyar satıcıyı darp etti.



    Bir avukat ise duruma isyan etti. Avukat sosyal medya hesabından seyyar satıcının darp sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Ben sonuna yetiştim ama tek kelimeyle korkunçtu. Birçok kişi tanık oldu.



    Muhtemelen MOBESE açısında gerçekleşti olay. Vatandaşla zabıta arasında ne yaşandı bilmiyorum; ama hiç önemli değil güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz!"     dedi.

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