SON DAKİKA: Kadıköy'de 100 yıllık fıstık çamını kesip kaçtılar! Mahalleli tepki gösterdi: Bir katilden farkı yok

Olay Caddebostan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Mahallelinin iddialarına göre, sokakta bulunan bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi.
Hak sahipleri ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle arsaya yıllardır boş kaldı. Yıkım sırasında ise bina çevresindeki ağaçlara zarar verilmemişti. 2 gün önce inşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler gelerek arsa çevresindeki ağaçların dallarını kesti.
Olayı göre mahalleli, zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler gelerek arsada inceleme yaptı. Dün yine gelen aynı kişiler arsa içindeki fıstık çamını kesmeye başlayınca mahalleli büyük tepki gösterdi. Mahalleli, kesime engel olmak istese de başarılı olamadı.