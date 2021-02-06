Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bu önemli kabulde Başkan Erdoğan'a bir de sürpriz mektup iletildi.

Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena'nun bu anlamlı mektubu Başkan Erdoğan tarafından dikkatlice okundu.

O ana ait bir fotoğraf karesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? ☺️ Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var. pic.twitter.com/SIyNcYTjYu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2021

Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena isimli çocuğun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu paylaşan Altun,ifadelerini kullandı.