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    • 06.02.2021 22:18
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    İletişim Başkanı paylaştı: 9 yaşındaki Sena'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'da yaşayan Sena isimli 9 yaşındaki çocuğun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu paylaştı.

    takvim.com.tr
    9 yaşındaki Sena'dan Başkan Erdoğan'a mektup

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    Bu önemli kabulde Başkan Erdoğan'a bir de sürpriz mektup iletildi.

    'da yaşayan 9 yaşındaki Sena'nun bu anlamlı mektubu Başkan Erdoğan tarafından dikkatlice okundu.

    O ana ait bir fotoğraf karesi İletişim Başkanı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

    "7'DEN 70'E HERKESİN GÖNLÜNDE OLAN BİR LİDERİMİZ VAR"
    Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena isimli çocuğun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu paylaşan Altun, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.



    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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