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    • 07.02.2021 00:49
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    Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) küfreden 'li Belediye Başkanı 'ya düşük hapis cezası!

    Kutsalımıza saldırıyorlar karşılığı verilmiyor! 'in İlçe Belediye Başkanı , Hazreti Muhammed’e hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen düşük hapis cezası tepki çekti.

    İHA
    Peygamber Efendimize küfreden CHP'liye ödül gibi ceza!

    Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında açılan dava sonuçlandı.

    Karakayalı, hakkında açılan davada 7,5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Karakayalı'nın birkaç olaydan dolayı devam eden davalarının daha olduğu öğrenildi.

    'EN SEVGİLİ'YE ALÇAKÇA HAKARET!

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir hakarette bulunmuştu.

    KAYMAKAMLIK DAVA AÇTI

    Hz Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya yoğun tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

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    Haberler Güncel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) küfreden CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya düşük hapis cezası!