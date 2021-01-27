Dünya değişiyor. Dünya ile beraber şavaş konseptleri de değişiyor. Savaş aletinin taş olduğu "taş devri"nden, günümüzdeki "dijital savaş" aletlerine kadar, birçok alan bu değişimin parçası haline geliyor...

Günümüzde hibrit savaşlar, sadece cephede değil, beşinci kol faaliyetleri ile de yürütülüyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde amaçlarına ulaşmak isteyen güçler, eğer o bölgedeki hükümetlerle liderlerle anlaşamıyorsa istediklerini elde etmek için,

farklı savaş stratejilerini farklı yöntemlerle kullanıyor.