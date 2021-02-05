Karabağ'daki Türkiye- Rusya Ortak Merkezi kapılarını açtı!

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi, kapılarını açtı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi, faaliyetine devam ediyor.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Ağdam kenti yakınlarında açılan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntüler izlenerek ateşkese uyulup uyulmadığı gözlemleniyor. 4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı Merkez'de İHA personeli de dahil Türk ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor.