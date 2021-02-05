Karabağ'daki Türkiye- Rusya Ortak Merkezi kapılarını açtı!

Her ülkeye ait karargah alanının bulunduğu Merkez'de mescit ve kilise de yer alıyor. Merkez'in güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor. Spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer aldığı Merkez'de, hem karma hem de karşılıklı müsabakaların yapılması planlanıyor.

Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi faaliyetine devam ediyor. Türk ve Rus askerlerinin birlikte görev yaptığı Merkez'de, ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tedbirler alınıyor.https://t.co/5PXrQSQ66C pic.twitter.com/hNDy3o6Kv6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021

AMAÇ ATEŞKESİ KONTROL ETMEK

Merkez'de görevli Türk askerlerinden Albay Ali Karakaş, Merkez'i ziyaret eden gazetecilere verdiği demeçte, başlıca görevlerinin bölgedeki tüm çatışmaları sonlandırmak, ateşkesi kontrol etmek olduğunu söyledi.