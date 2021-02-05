Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.02.2021 22:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 22:12
    ABONE OL

    Atatürk büstü üzerinden algı yapmaya çalışan 'nın yalanı elinde patladı!

    ’nın ’de bulunan sosyal tesislerinde bulunan Atatürk büstünün kaldırıldığını iddia eden Ankara Şubesi'nin yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Projenin fotoğraflarında Atatürk büstünün kaldırılmadığı, aynı yerde yenilenmiş haliyle muhafaza edildiği görülüyor.

    Mimarlar Odası'ndan Atatürk Büstü Yalanı

    'nın 'de bulunan sosyal tesislerinde bulunan Atatürk büstünün kaldırıldığını iddia eden Ankara Şubesi'nin yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

    Bir süredir güçlendirme ve yenileme çalışması yapılan Sosyal Tesislerinden bir fotoğraf paylaşan , henüz tamamlanmayan çalışmaları bitmiş gibi göstererek Atatürk büstünün de kaldırıldığını iddia etti. Ancak devam eden çalışmanın proje görsellerinde Atatürk büstü aynı yerinde muhafaza ediliyor.

    1985 yılında İller Bankası tarafından Macunköy'de yaptırılan ve o tarihten bu yana herhangi bir yenileme ve güçlendirme çalışmasının yapılmadığı tesiste bir süre önce bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

    MİMARLAR ODASI KALDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
    İçinde vatandaşların konaklayabileceği misafirhane, yüzlerce minik ve genç sporcunun eğitim gördüğü spor alanları, kreş ve yürüyüş yollarının bulunduğu kampüste güçlendirme, onarım ve tadilat çalışmaları sürerken Mimarlar Odası Ankara Şubesi inşaat alanından bir fotoğraf paylaşarak Atatürk büstünün bulunduğu alandan kaldırıldığını iddia etti.

    AYNI YERDE YENİLENMİŞ HALİYLE MUHAFAZA EDİLİYOR
    Ancak İller Bankası'nın aylar önce yapımına başladığı ve kamuoyuna duyurduğu çalışmanın proje fotoğraflarına bakıldığında Atatürk büstünün kaldırılmadığı, aynı yerde yenilenmiş haliyle muhafaza edildiği görülüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Atatürk büstü üzerinden algı yapmaya çalışan Mimarlar Odası'nın yalanı elinde patladı!