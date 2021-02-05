İller Bankası'nın Ankara Macunköy'de bulunan sosyal tesislerinde bulunan Atatürk büstünün kaldırıldığını iddia eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

Bir süredir güçlendirme ve yenileme çalışması yapılan İlbank Sosyal Tesislerinden bir fotoğraf paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, henüz tamamlanmayan çalışmaları bitmiş gibi göstererek Atatürk büstünün de kaldırıldığını iddia etti. Ancak devam eden çalışmanın proje görsellerinde Atatürk büstü aynı yerinde muhafaza ediliyor.





1985 yılında İller Bankası tarafından Macunköy'de yaptırılan ve o tarihten bu yana herhangi bir yenileme ve güçlendirme çalışmasının yapılmadığı tesiste bir süre önce bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

MİMARLAR ODASI KALDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

İçinde vatandaşların konaklayabileceği misafirhane, yüzlerce minik ve genç sporcunun eğitim gördüğü spor alanları, kreş ve yürüyüş yollarının bulunduğu kampüste güçlendirme, onarım ve tadilat çalışmaları sürerken Mimarlar Odası Ankara Şubesi inşaat alanından bir fotoğraf paylaşarak Atatürk büstünün bulunduğu alandan kaldırıldığını iddia etti.



AYNI YERDE YENİLENMİŞ HALİYLE MUHAFAZA EDİLİYOR

Ancak İller Bankası'nın aylar önce yapımına başladığı ve kamuoyuna duyurduğu çalışmanın proje fotoğraflarına bakıldığında Atatürk büstünün kaldırılmadığı, aynı yerde yenilenmiş haliyle muhafaza edildiği görülüyor.