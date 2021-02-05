Alınan bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP), çağrısıyla dün akşam Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YOLU TRAFİĞE KAPATAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada HDP'li milletvekilleri Musa Piroğlu, Muazzez Orhan Işık ve Sabiha Aydeniz de bir süre yolda oturma eylemi başlattı.

Oluşan yoğun trafik nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiği HDP'li milletvekilleri, polisin iknasıyla eylemi sonlandırdı.





GÖZALTINA ALINAN 58 KİŞİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy İskele Meydanında Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."



BAKAN SOYLU'DAN 'DEVLET BURADA' PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı 'devlet burada' notu ile paylaştı.



Bakan Soylu, Twitter hesabından İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını 'devlet burada' notu ile paylaştı. Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.



Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedili.