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    • 05.02.2021 11:01
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    Valiliğinden 'deki olaylara ilişkin açıklama: 65 şüpheliden 58’i farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı

    Son dakika haberine göre 'de düzenlenen yasa dışı gösteride gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, , THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."

    Valilik açıkladı: Terör örgütleriyle iltisaklılar

    Alınan bilgiye göre, (HDP), çağrısıyla dün akşam 'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi.

    Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

    Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

    YOLU TRAFİĞE KAPATAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
    Bu arada HDP'li milletvekilleri , ve Sabiha Aydeniz de bir süre yolda oturma eylemi başlattı.

    Oluşan yoğun trafik nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiği HDP'li milletvekilleri, polisin iknasıyla eylemi sonlandırdı.

    GÖZALTINA ALINAN 58 KİŞİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI OLDUĞU BELİRLENDİ
    Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, nda nca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."

    BAKAN SOYLU'DAN 'DEVLET BURADA' PAYLAŞIMI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nin dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı 'devlet burada' notu ile paylaştı.

    Bakan Soylu, Twitter hesabından İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını 'devlet burada' notu ile paylaştı. Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.

    Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedili.

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    Haberler Güncel İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki olaylara ilişkin açıklama: 65 şüpheliden 58’i farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı