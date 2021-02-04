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    • 05.02.2021 03:43
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    Son dakika: 'de yasa dışı düzenlenen Boğaziçi eylemlerinde A. A. ve Ş.D. tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre, ne Prof. Dr. 'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta 'de toplanan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 zanlının 'ndaki işlemleri tamamlandı. 23 zanlıdan . ve . tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AA
    Boğaziçi protestolarında 2 tutuklama

    Gelen son dakika haberine göre, ne Prof. Dr. 'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta 'de toplanan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 zanlının 'ndaki işlemleri tamamlandı.

    . Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği 10 şüpheliden . ile Şilan.D'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    Hakimlik, salıverilen 8 zanlıdan 2'si hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", 6'sı hakkında da yalnızca "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

    Savcılığın ev hapsi uygulanmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 13 şüpheli de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    82 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

    Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

    Ekipler, ayrıca ve 'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kadıköy'de yasa dışı düzenlenen Boğaziçi eylemlerinde A. A. ve Ş.D. tutuklandı