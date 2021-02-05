Boğaziçi provokatörlerini DHKP-C terör örgütünün avukatları savundu!

CHP İLE DHKP/C KOL KOLA

Sabah'ın haberine göre tutuksuz yargılanmalarına karar verilen provokatörlerin avukatlığını ise DHKP-C terör örgütünün avukatları üstlendi. DHKP-C'nin hukuk yapılanması içinde gösterilen, birçok yöneticisi ve üyesi yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile birlikte CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sera Kadıgil de eylemcilerin yanındaydı.