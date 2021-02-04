SON DAKİKA: İzmir'deki Boğaziçi provokasyonu: 51 gözaltıdan 39'unun terörden kaydı var



- Işık Üniversitesi (Vakıf) 1

- İstanbul Üniversitesi 31

- İstanbul Ticaret Üniversitesi 1

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi 1

- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) 1

- İstanbul Teknik Üniversitesi 1

- Kocaeli Üniversitesi 3

- Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi 1

- Koç Üniversitesi 5

- Marmara Üniversitesi Öğrencisi 11

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 11

- Medipol Üniversitesi Öğrencisi 1

- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1

- Türk- Alman Üniversitesi (Vakıf) 1

- Trakya Üniversitesi 1

- Üsküdar Üniversitesi 1

- Yıldız Teknik Üniversitesi 9

(13 kişinin herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadı)

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığını, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirildi.

Konuya ilişkin detaylar şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.

Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında, eylemde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin üniversite öğrencisi olduğuna dair habere de yer veren Altun, "Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.





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