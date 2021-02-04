SON DAKİKA: İzmir'deki Boğaziçi provokasyonu: 51 gözaltıdan 39'unun terörden kaydı var

Edinilen bilgiye göre gün içerisinde bir grup gösterici, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz olarak toplandı. Polis ekiplerinin 'dağılın' duyurusuna uymayan grup taşkınlık çıkardı. Öte yandan polise mukavemet uygulayıp çevreye zarar veren gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesinde 51 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 39'unun terörden kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.
Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.
SİVAS, SAMSUN, ANKARA, KOCAELİ, EDİRNE'DE OKUYAN ÖĞRENCİLER DE EYLEMDE
Gözaltına alınan şüpheliler arasında; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de bulunuyor.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER
29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.