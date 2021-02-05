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    • 05.02.2021 11:37
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    Son dakika: "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunan Milletvekili hakkında soruşturma

    Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Milletvekili 'ın protestolarını bahane ederek "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunması üzerine hakkında "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

    Ahmet Şık hakkında soruşturma!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214. maddesi kapsamında 'suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunan Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma