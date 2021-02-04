Eraslan Türkiye'nin milli bir dijital duruşu olduğunu ve bunu gördüklerini belirterek, "Whatsapp'ta gördük biz bunu. Biliyorsunuz onu da çok konuştuk. Kitlesel ayrılmalarla birlikte Whatsapp 15 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldı. Herkesi buradan çok net uyarmamız gerekiyor. Küresel bir süreçte önemli bir ülke Türkiye. Buna dönük böylesi yapıların da ortaya koydukları var. Duruşumuzu sağlam tutalım. Fakat şunu da belirtelim biz yasal düzenlemeleri çok geç yaptık. Çok önceden çıkartmamız gerekiyordu. Whatsapp ve diğer uygulamalar AB ülkelerinde istedikleri gibi 'top koşturamıyorlar', çünkü sert yasaları var. Takip ediyorlar. Özellikle Alman yasaları. Peki Twitter Almanya'da bu tarz kısıtlamaları neden yapmıyor? Çok net olarak bir çifte standartı görüyoruz ne yazık ki." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK NET TEPKİ KOYMASI GEREKİYOR"