'Memleket Meselesi' programının sunucusu Haktan Uysal, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ı canlı yayında ağırladı. Uysal, Erarslan'a Twitter'ın uyguladığı sansürleri sordu.
"BİZE YAPILANLARA NEDEN TEPKİ VERMİYORSUNUZ?"
Prof. Dr. Levent Eraslan, Twitter'ın uyguladığı sansürleri kendi kullanım politikalarına dayandırdığını dile getirdi. Eraslan, "İncelediğimiz zaman altı bölümde çeşitli noktalara gönderme yapıyorlar. Koruma alanında olduğunu belirtiyorlar. Onlara yapılan her türlü argümanı da engelliyorlar. Soru şu; özgürlük alanı olarak belirtiliyorlar, fakat bize dönük, ülkemize dönük, Sayın Süleyman Soylu'ya dönük, az önce Sayın Bahçeli'ye dönük yapılan her türlü hakareti, burada saymaya kalksak 3 gün yetmez. Onlara neden bu uygulamayı yapmıyorsunuz? Yani çok açık şunu söylüyorlar, 'bizim kullanım alanlarımız var. Kurallarımız var. Bunlara uyun' Peki, biz uyduk iyi de bize yapılanlara neden tepki vermiyorsunuz? Neden FETÖ'cuların, PKK'nın, DEAŞ'ın diğer bütün müsibetin ülkemize dönük yaptıklarına neden herhangi bir engelleme yapmıyorsunuz? Yani asıl problem bu!" dedi.
"TWİTTER TEMSİLCİLİK AÇMADI CEZALAR UYGULANMAYA BAŞLANACAK"
Twitter'ın Türkiye'de 13 milyon kullanıcısı olduğunu da dile getiren Eraslan, şirketin hala temsilci açmadığını da vurguladı. Eraslan, "Facebook ülkemizi tehdit ederek, bir lütufmuş gibi temsilcilik açıp 'eğer bizi zorlarsanız geri çekerim' diyen bir şirket var. Fakat Twitter açmadı. Şimdi 4 ve 5'inci cezalar uygulanmaya başlanacak. Bunlar ne demek? Dördüncü ve beşinci madde; yüzde 50 banttan alma, daha sonra yüzde 90 banttan alma demek. Twitter neyine güveniyor? Twitter bence insanların itiraz edeceğini ve buna dönük bir sürecin başlayacağını düşünüyor olabilir. DNS ve Proxy gibi yerlerden girilebileceğini düşünüyor olabilir." diye konuştu.
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