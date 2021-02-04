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    • 05.02.2021 02:00
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    , 'nin vatanperver ve güçlü siyasetçilerine neden sansür uyguluyor? Prof. Dr. açıkladı

    ’de ‘Memleket Meselesi’ programının sunucusu ’ın bu haftaki konuğu Prof. Dr. oldu. Eraslan, programda ’ın uyguladığı sansürleri değerlendirdi. Eraslan, Bakanı ve Lideri 'ye sansür uygulamasının arka planını açıkladı. 'de 13 milyon kullanıcının kullandığı Twitter'ın, güçlü siyasetçilere yasak koymasının nedeni...

    'Memleket Meselesi' programının sunucusu Haktan Uysal, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ı canlı yayında ağırladı. Uysal, Erarslan'a Twitter'ın uyguladığı sansürleri sordu.

    "BİZE YAPILANLARA NEDEN TEPKİ VERMİYORSUNUZ?"

    Prof. Dr. Levent Eraslan, Twitter'ın uyguladığı sansürleri kendi kullanım politikalarına dayandırdığını dile getirdi. Eraslan, "İncelediğimiz zaman altı bölümde çeşitli noktalara gönderme yapıyorlar. Koruma alanında olduğunu belirtiyorlar. Onlara yapılan her türlü argümanı da engelliyorlar. Soru şu; özgürlük alanı olarak belirtiliyorlar, fakat bize dönük, ülkemize dönük, Sayın Süleyman Soylu'ya dönük, az önce Sayın Bahçeli'ye dönük yapılan her türlü hakareti, burada saymaya kalksak 3 gün yetmez. Onlara neden bu uygulamayı yapmıyorsunuz? Yani çok açık şunu söylüyorlar, 'bizim kullanım alanlarımız var. Kurallarımız var. Bunlara uyun' Peki, biz uyduk iyi de bize yapılanlara neden tepki vermiyorsunuz? Neden FETÖ'cuların, PKK'nın, DEAŞ'ın diğer bütün müsibetin ülkemize dönük yaptıklarına neden herhangi bir engelleme yapmıyorsunuz? Yani asıl problem bu!" dedi.

    "TWİTTER TEMSİLCİLİK AÇMADI CEZALAR UYGULANMAYA BAŞLANACAK"

    Twitter'ın Türkiye'de 13 milyon kullanıcısı olduğunu da dile getiren Eraslan, şirketin hala temsilci açmadığını da vurguladı. Eraslan, "Facebook ülkemizi tehdit ederek, bir lütufmuş gibi temsilcilik açıp 'eğer bizi zorlarsanız geri çekerim' diyen bir şirket var. Fakat Twitter açmadı. Şimdi 4 ve 5'inci cezalar uygulanmaya başlanacak. Bunlar ne demek? Dördüncü ve beşinci madde; yüzde 50 banttan alma, daha sonra yüzde 90 banttan alma demek. Twitter neyine güveniyor? Twitter bence insanların itiraz edeceğini ve buna dönük bir sürecin başlayacağını düşünüyor olabilir. DNS ve Proxy gibi yerlerden girilebileceğini düşünüyor olabilir." diye konuştu.

    AB ÜLKELERİNDE İSTEDİKLERİ GİBİ 'TOP KOŞTURAMIYORLAR'

        Eraslan Türkiye'nin milli bir dijital duruşu olduğunu ve bunu gördüklerini belirterek, "Whatsapp'ta gördük biz bunu. Biliyorsunuz onu da çok konuştuk. Kitlesel ayrılmalarla birlikte Whatsapp 15 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldı. Herkesi buradan çok net uyarmamız gerekiyor. Küresel bir süreçte önemli bir ülke Türkiye. Buna dönük böylesi yapıların da ortaya koydukları var. Duruşumuzu sağlam tutalım. Fakat şunu da belirtelim biz yasal düzenlemeleri çok geç yaptık. Çok önceden çıkartmamız gerekiyordu. Whatsapp ve diğer uygulamalar AB ülkelerinde istedikleri gibi 'top koşturamıyorlar', çünkü sert yasaları var. Takip ediyorlar. Özellikle Alman yasaları. Peki Twitter Almanya'da bu tarz kısıtlamaları neden yapmıyor? Çok net olarak bir çifte standartı görüyoruz ne yazık ki." İfadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN ÇOK NET TEPKİ KOYMASI GEREKİYOR"

        Twitter ve diğer sosyal medya uygulamalarının Türkiye'ye sosyal medyada ve diğer alanlarda yapılan saldırılara hiçbir tepki göstermediğini dile getiren Eraslan, "Bizim itirazlarımızı bakıyorsunuz bir anda sansürleyebiliyorlar. Tabi ki temsilcilik açmıyorlar ama Türkiye'den çok net veri aldığını da biliyoruz. Çünkü takip ediyorlar. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı'nın veya Sözcüsü'nün söylediklerine bakın. Yani Türkiye'deki bir olayı alıp küresel bir sorun haline getirmeye uğraşıyorlar. Biz Amerikan senatosundaki olaylarını söyledik mi? Korkuyoruz dedik mi? Bu anlamda tabi Türkiye'nin bir bütün olarak ulusça çok net tepki koyması gerekiyor. Çünkü bu tarz sosyal medya devleri, takipçi kaybetmekten korkuyor. İşte Facebook'u gördük."

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        "SOSYAL MEDYAYI DENETLEMEK İÇİN KURUL OLUŞTURULMALI"

        Eraslan sosyal medyayı denetlemek için bir kurul oluşturulması gerektiğini de dile getirdi.
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        Haberler Güncel Twitter, Türkiye'nin vatanperver ve güçlü siyasetçilerine neden sansür uyguluyor? Prof. Dr. Levent Eraslan açıkladı