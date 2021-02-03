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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve dışardan siber saldırıların önlenmesi adına çalıştıklarını açıkladı.

Koronavirüste siber saldırıların da arttığına işaret eden Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesinin de bununla ilgili bir uygulama ve istihbarat açısından da önemli bir konu olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kendisinin Turkcell'in BİP uygulamasını kullandığını dile getirdi.

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REKLAM YASAĞI BAŞLADI

Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlara da değinen Bakan Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı. Karaismailoğlu şunları dile getirdi: