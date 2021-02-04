Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Boğaziçi'ndeki provokasyonları önlemek için yaptığı bir paylaşımları kısıtlayan Twitter bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetlerini sansürledi.

Twitter'ın sansür skandalı sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EMPERYALİZMİN BU OYUNCAĞI İNSANLIĞI TESLİM ALAMAZ"

Soylu yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..." ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter;

Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,

demokrasinin kimyasını,

huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.



Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz... — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021