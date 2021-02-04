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    • 04.02.2021 21:59
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    İçişleri Bakanı 'dan sapkın LGBT'yi savunan 'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı 'nun 'Boğaziçi'ndeki provokasyonları önlemek için yaptığı bir paylaşımları kısıtlayan bugün de MHP Genel Başkanı 'nin tweetlerini ledi. Twitter'ın sansür skandalı sürerken İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Soylu'dan sansürcü Twitter'a tepki

    Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı 'nun 'Boğaziçi'ndeki provokasyonları önlemek için yaptığı bir paylaşımları kısıtlayan bugün de MHP Genel Başkanı 'nin tweetlerini ledi.

    Twitter'ın sansür skandalı sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    "EMPERYALİZMİN BU OYUNCAĞI İNSANLIĞI TESLİM ALAMAZ"
    Soylu yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sapkın LGBT'yi savunan sansürcü Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz