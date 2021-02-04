Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı.
İntihar eden 3 arkadaşın "Seni yarı yolda bıraktık. Öbür tarafta görüşürüz" diyerek veda videosu gönderdiği Neşet Dalgın'ın (24) kardeşi Mert Dalgın'la (23) konuştu.
İşte başta cinayet olduğu düşünülen ancak kahreden intihar detayının ortaya çıktığı ölümlerle ilgili son olarak gündeme gelen 'ölüm' videosunun perde arkası ve o gece yaşananlara dair açıklamaları;
VİDEONUN SIR PERDESİ ARALANDI
Videonun gönderildiği Mert Dalgın, "Videoyu izleyince alkollü oldukları için dalga geçiyorlar sandım. Eğlence olsun diye çektiklerini ve şaka yaptıklarını düşündüm. Bu yüzden videoyu o anda silmiştim. Ancak vefat haberleri gelince gerçek olduğunu anladım" dedi.
SÖZ VERMİŞLERDİ, 'YARI YOLDA BIRAKMAK YOK'
Onlar henüz hayatının baharındaydı. Ümit, Serkan, Muharrem, Neşet ve Mert... Her biri gencecik delikanlıydılar... Aynı mahallede büyüdüler, birlikte okula gittiler, birlikte gülüp, birlikte ağladılar... Can ciğer arkadaşlardı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Hayalleri vardı; evlenip yuva kuracaklardı, çocukları olacaktı, her birinin bir ailesi olacaktı. Kendi kendilerine söz vermişlerdi, "Yarı yolda bırakmak yok" diye...