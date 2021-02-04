





CHP YANDAŞI HALK TV PROVOKASYON PEŞİNDE

Ortalığı savaş alanına çevirme uğraşında olan eylemcilere polis müdahale ederken; Gezi Parkı olaylarında 24 saat canlı yayında halkı galeyana getiren ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV, bu olaylarda da provokasyon peşinde.