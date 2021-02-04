Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Melih Bulu'nun atanması sonrası başlayan provokasyon her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
Rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemler sokaklara sıçrarken, eylemlerden, 2013 yılında ağaçları bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.
CHP YANDAŞI HALK TV PROVOKASYON PEŞİNDE
Ortalığı savaş alanına çevirme uğraşında olan eylemcilere polis müdahale ederken; Gezi Parkı olaylarında 24 saat canlı yayında halkı galeyana getiren ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV, bu olaylarda da provokasyon peşinde.
"TWEET ATMAKLA OLMAZ"
Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci Boğaziçi provokatörlerini polislerin dağıtma çabalarını gösterirken yalan yanlış bilgilerle izleyicileri provoke etti.