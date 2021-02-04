"KALP KASI KORUYUCU VE NABIZ DÜZENLEYİCİ İLAÇLAR ÖN PLANDA"

Koronavirüs sonrası hastalara yapılacak kalp muayeneleriyle ilgili de şu bilgileri aktardı:

"Bizim standart tetkiklerimizden EKG ve EKO ile hastaların durumlarını değerlendiriyoruz. Daha ciddi risk gördüğümüz kalp kası iltihabı şüphesi olan hastaları kalp MR'ı ile değerlendiriyoruz. Kalp MR'ı ciddi hassasiyeti olan kıymetli bir tetkik, teşhis koymamıza yardımcı oluyor. Bu durum, 35-55 yaş arasındaki hastalarda daha çok görülüyor. Ancak her yaştan hasta etkilenebiliyor. Hastalık akut dönemde ciddi hayati sorunlara yol açabiliyor. Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları ani ölümlere yol açabiliyor. Bu da ağır spor yapan kişilerde soruna yol açabilir. O nedenle bu kontrollerin spor öncesi yapılması çok önemli. Tedavide özellikle kalp kası koruyucu ve nabız düzenleyici ilaçlar ön planda oluyor. Koronavirüs vücuttan atıldığı için herhangi bir enfeksiyon olmuyor. Dolayısıyla bu koronavirüs sonrası bir tedavi oluyor"