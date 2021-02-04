Koronavirüsü hafif atlatan kişiler arasında yapılan araştırma, virüsün akciğerin yanı sıra kalbi de etkilediğini ortaya koydu. Hastalığı belirtisiz geçiren ve tedavi sonrası iyileşme döneminin 3 ila 4'üncü haftasında incelenen kişilerin yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü. Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, "Son 2-3 ayda kalp kası iltihabıyla bize başvuran genç hastalar var. Hastalığı sessiz dahi geçirseniz koronavirüs sonrasında mutlaka kalp kontrolünüzü yaptırın" uyarısında bulundu.
Koronavirüs pandemisinin vücutta en çok akciğerler üzerinde tahribata yol açtığı bilinse de yapılan araştırmalar, virüsün başka organlara da zarar verdiğini gösteriyor. Hastalığın yol açtığı en hayati olan problemlerden biri de kalpte yol açtığı tahribat. Almanya'da yapılan bir araştırma da bunu doğrular nitelikte. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Esen, araştırmayı değerlendirerek koronavirüs ve kalpte yol açtığı hasara yönelik önemli bilgiler paylaştı.
"KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA KALP HASARI DA YER ALIYOR"
Koronavirüsün akciğer dışında en fazla zarar verdiği organın kalp olduğunu hatırlatan Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, "Bu hasar şu açıdan önemli; kalp hasarı, krize ya da kalp kasında iltihaba yol açar. Bu durum kişinin hayati fonksiyonlarını etkileyerek ölümüne dahi neden olabilir. Kişinin akciğer tutulumu gerçekleşmiş buna bağlı bir akciğer zatürresi ilerlemiş olabilir ancak yine de koronavirüsün ölüm nedenleri arasında kalp hasarı yer alıyor. Dolayısıyla koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu kalp hasarını öngörebilmek maalesef mümkün değil" diye konuştu.