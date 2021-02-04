FETÖ'nün firari "emniyet imamı" Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in kardeşi olan Yasin Özdil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 2018'de Moldova'da yakalandı, Türkiye'ye getirilmesinin ardından tutuklandı.
12 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz 2019'da dosyayı karara bağladı ve Özdil'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapse mahkum etti.
YILMAZ KOD ADINI KULLANIYOR
Mahkemenin gerekçeli kararında Özdil'in, ağabeyi gibi FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve örgüt içinde "Yılmaz" kod adını kullandığı anlatıldı.
Ayrıca Özdil'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve 20 binden fazla kez ByLock hedef IP'lerine erişim sağladığı belirtildi.
TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, yargılama sürecinde pişman olduğu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle Özdil'e takdiri indirimi uygulanmadı.