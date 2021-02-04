ŞENOCAK: "FETÖ'CÜ DARBECİLERE SESSİZ KALAN CHP'Lİ İBB BAŞKANI, MİLİTANLARI SARAÇHANE'YE DAVET EDİYOR"

Türkiye'yi karıştırmak isteyen kukla militanlara sahip çıkan CHP zihniyetini sert sözlerle eleştiren Şenocak, "Beceriksiz İBB Başkanı, kendi işi haricinde her işle uğraşıyor. Gezi eylemleri sürecinde halkı sokağa davet eden, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ise halkı tepkisiz kalmaya çağıran CHP'li İBB Başkanı, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan DHKP-C'li militanları, LGBT sapkınlarını Saraçhane'ye davet ediyor. Gezi eylemleri sürecinde polisimize taş atan, devletimize 'seri katil' diyen, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ise sokağa çıkanları eleştiren CHP'nin İstanbul İl Başkanı, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki militanların öncülüğünü yapıyor.

Üzüm üzüme baka baka kararırmış ya bunların Genel Başkanları da aynı. Hatırlayacağınız üzere Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazan, polisimize, askerimize kurşun sıkan teröristlere 'Arkadaşlarım' demişti. Şimdi de Boğaziçi eylemlerindeki militanlara 'Evlatlarım' diyor. Bu CHP zihniyeti, nerede Türkiye karşıtları varsa, onlarla aynı safta durmuştur. Eyy Kılıçdaroğlu, bizim milletimiz bu ve benzeri kirli oyunlarınıza geçmişte çok güzel cevaplar vermiştir. Hala ders almadıysanız, tekrar ders vermesini de iyi bilir. Sakın ola, bizim sabrımızı test etmeye kalkmayın." dedi.