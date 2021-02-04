İstanbul Sarıyer'de M.K. isimli şahıs internet sitesi üzerinden aracını satışa çıkardı.
İddialara göre, M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.K'yı arayan M.A.G, aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi.
Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesi'nde bir araya geldi. M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K'nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi.