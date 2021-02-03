Kırmızı gül serada 5 çiçekçide 15 lira

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İhracattaki hareketlilik iç piyasada da bugünlerde yaşanmaya başlandı. İç piyasada ağırlıklı olarak kırmızı güller tercih ediliyor. Bir dal gül bugünlerde 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, kesme çiçek ihracının yanı sıra, iç piyasaya da hizmet verdiklerini söyledi.
Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde iç pazarda kırmızı gülün büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yeter, seralarda büyük özenle yetiştirilen güllerin, çiçekçi raflarını süslemeye başladığını söyledi.