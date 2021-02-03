Kırmızı gül serada 5 çiçekçide 15 lira





Çiçekçi İlyas Keskin, 30 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirterek, tüketicinin özellikle pandemi döneminde çiçeği geri plana attığını söyledi. Önemli ve özel günlerde çiçeğe ilgi olduğunu anlatan Keskin, "Bu yıl geçen yıla göre gülün fiyatı 7.5 lira ile 15 lira arasında. Gülün kalitesine göre fiyatı değişiyor. Seradan gelen gülün paketlemesi, ambalajı kurdelesi gibi masraflar oluyor. Bu da fiyatına etki ediyor" dedi.

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