İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı! Hamsiler balık haline geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının İstanbul Boğazı'nda sona ermesinin ardından ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi.

Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması ve et veriminin düşük olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 08 Ocak tarihinde İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat'a kadar durdurulmuştu. Yaklaşık bir aydır süren av yasağında değişikliğe gidildi. Değerlendirmeler sonucunda İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.

BALIKÇILARIN İLGİSİ HAMSİYE OLDU

Hamsi yasağının kısmen kalkmasının ardından tutulan ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Yaklaşık 1 ay süren yasağın ardından balıkçıların ilgisi de hamsiye oldu. Balık Hali'nde satış yapan Serdar Can, "Hamsi irileşti, bayağı büyümüş. Bundan sonra daha bol ve bereketli olacak. Şu anda Kefken'e kadar olan kısım açıldı. İlk hamsilerimiz de geldi. Zaten Marmara'da, Çanakkale'de tutuluyordu. Şu anda halde boğazdan, Marmara'dan, Kefken'den var. Bundan sonra bol hamsi yiyeceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tamamen buraya endeksli. Çok gelirse tezgahlarda da ucuz olacak" dedi.

"TEZGAH FİYATI 35-40 LİRA OLACAK"

Balıkçı Yusuf Dursun, "Tazeleri yiyecek bugün İstanbullu. Tezgahlarda fiyatı 35-40 lira olacak. Buzhanelerde 20-25 lira arası değişecek. Yasak olmasına rağmen fiyatlar iyi. Karadeniz'den gelen hamsilerimiz iyi, irileşti. İstediğimiz boylara geldi" diye konuştu.

Balıkçıların büyük bir çoğunluğu ise hamsi avının tamamen yasaklandığına dair yanlış bir algı olduğunu, bu sebeple satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. Balık satışı yapan Hüsnü Saka, "Yasak işe yaradı ama yasak sadece Karadeniz bölgesinde hamsiler ince olduğu için yapıldı. İnsanlar yasağı yanlış anladı. Hamsi tamamen yasak anladılar, hamsi yemediler. Bu durum satışlarımızı oldukça etkiledi. Vatandaş tezgaha gelip, 'Hamsi yasak değil mi?' diye soruyor. Dolayısıyla hamsi yemiyor. İnce çıkarsa yine yasak gelir ama şu an boyu kurtarıyor" ifadelerini kullandı.