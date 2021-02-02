Gıda fiyatlarında yaşanan zamlar tüm kesimleri yakından ilgilendiriyor. Süt ve süt ürünlerinden meyve-sebzeye, ayçiçek yağından kuruyemişe, etten şekere kadar neredeyse birçok ürüne belli oranlarda zam yapıldı. Bu artışlara dur demek için ardı ardına denetim yapılırken, fahiş fiyat uygulayan işletmelere de cezalar kesiliyor. Ancak son günlerde bazı ürünlere 'gizli zamlar' yapılmaya başladı. Özellikle kaşar peynirlerinden bu durum yaşanırken, çeşitli kuruyemiş markaları da aynı yöntemi uyguluyor. Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
KAŞAR PEYNİRLERİ KÜÇÜLDÜ
Kaşar peynirleri çeşitli büyüklüklerde satışa sunuluyor. Kaşar peyniri genelde 400 gramlık, 700 gramlık ya da 1 kilogramlık paketler halinde satılırdı. Son günlerde ise devreye 600 gramlık kaşar peynirleri girdi. 700 gramlık paketleri kaldıran bazı üreticileri, paketleri ufaltarak yaptıkları zammın daha az gözükmesini isterken, yetkililer vatandaşları aldıkları ürüne dikkat etmeleri konusunda uyardı. Örneğin yaklaşık 1 ay önce 700 gramlık kaşar peynirini 35-36 TL seviyelerinden satan bir üretici, şimdi ise 600 gramlık kaşar peynirini 44-45 TL bandında satmaya başladı. Örnekler sadece bununla sınırlı değil birçok marka benzer yöntemi uyguluyor.
STANDART GETİRİLMELİ
Uzun yıllardır süt ve süt ürünlerine gramaj standardı getirilmesi için çağrıda bulunduklarını ifade eden Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, "Sütte, yoğurtta, peynirde bu tip uygulamalar sürekli yapılıyor. Vatandaşa daha uygun fiyatı göstermek için yapılıyor bu işlem. Ambalajlar sürekli küçültülüyor. Ürünlere kesin olarak gramaj standardı getirilmeli. Vatandaş fiyatları takip etmeye çalışıyor ancak 100 gram düşürünce fiyat daha uygun oluyor. Vatandaş da gramaja bakmadan sadece fiyata bakarak ürünü alıyor. Bizim de depolarımızda eski ambalajlarla var. Bunlar çöpe gidiyor. Örneğin geçen döneme kadar piyasaya 700 gramlık kaşarlar hakimdi, artık hakim ürün 600 gram olmaya başladı. Sütte de benzer durum var. 200 gramlık pakete 180 gram süt koyuyorlar. Üzerin 180 gram yazıyor ama yan tarafında 200 gramlık ürünle aynı boyutta olunca vatandaş farkı anlayamıyor" dedi.
REKABET İÇİN YAPILIYOR
Piyasanın genel koşulları gereği rekabet edebilmek için gramaj değişiklikleri yapılabildiğini ifade eden Eker Süt Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker ise, "Biz hiçbir zam döneminde bugüne kadar gramaj düşüşüne gitmedik. Kaşar peynirimizi yaklaşık 2 yıldır 600 gram olarak satıyoruz. 700 gramdan 600 grama düşüren firmaların da zamları düşük göstermek için bu yola başvurduğunu düşünmüyorum. Piyasada ağırlık 600 grama kaydığı için bu uygulamaya geçilmiştir" dedi.