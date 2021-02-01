Gıdada fırsat zamları, süt ürünlerine de sıçradı. Çiğ süt fiyatlarında yeni yılla birlikte yapılan yüzde 21'lik artışı fırsat bilenler, fahiş zam düğmesine bastı. Peynir, tereyağı, yoğurt ve kaymakta, çiğ süt fiyatlarındaki artış oranını katlayan zamlar görüldü. Ürünlerin market fiyatlarındaki son 1 aylık değişimler incelendiğinde, etiketlerde yüzde 44'e varan yükseliş olduğu ortaya çıktı.
NASIL DEĞİŞTİ?
Market raflarında 1 ay önce 600 gramlık tost kaşarı 24,95 liraya satılırken, aynı ürün şimdi 35,95 liralık etiket fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. 1 ayda 500 gramlık tereyağı 32,75 liradan 45,50 liraya, 200 gramlık kaymak 11,45 liradan 16 liraya, 300 gramlık eski kaşar 21,95 liradan 29,90 liraya yükselmiş durumda.
TEPKİ YAĞIYOR
Tüketiciler fahiş zamlara tepki gösterirken; fiyat artışlarının satışlara da olumsuz yönde yansıdığı ifade ediliyor. Sektör yetkilileri, yüksek zam yapan firmalar olduğu gibi, bazı marketlerin de süt ürünlerinde fiyatları yukarıya çektiğini belirtiyor.