Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, trafik kazalarının küresel ölçekte insan hayatına olumsuz etki eden nedenlerin başında geldiği belirtildi.
Dünya genelinde trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanma sayılarındaki artışın toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğuna işaret edilen genelgede, bu durumun ulusal ve uluslararası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde sistematik biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığı bildirildi.
Hayatın merkezindeki kara yolu ulaşımının günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar bugünün dünyasında insan hayatını tehdit eden küresel sorun haline geldiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki 10 yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında trafik güvenliğine ilişkin atılacak her adımda insanın kıymetli hazinesi olan can güvenliğinin korunması temel prensip olarak yer almalıdır. Bu prensip doğrultusunda 2012'de uygulamaya konulan '2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde kara yolu trafiğinin tüm unsurlarını kapsayacak şekilde, kara yolu altyapısından araçların güvenlik özelliklerinin artırılmasına, kurumsal yapının güçlendirilmesinden nitelikli ve eğitimli personel sayısının artırılmasına, sağlık hizmetlerinin imkan ve kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere kaza sonrası müdahale çalışmalarından modern araç, gereç ve donanımların milletimizin hizmetine sunulmasına kadar çok önemli gelişmeler sağlanmıştır."
2030'A KADAR KAZALAR NETİCESİ CAN KAYIPLARININ YÜZDE 50 AZALTILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Kara yolu trafiğinin daha güvenli hale gelebilmesi için trafik güvenliği konusunda yürütülen tüm hizmetlerin güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde kurumsal sorumlulukların bilincinde, sürekli, düzenli, etkili ve uyum içinde sunulmasının esas olduğu vurgulandı.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Bu yaklaşım esas alınarak hazırlanan ve yeni dönemin yol haritası olarak kabul edilen 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile insanın hata yapabileceği gerçeğinden hareketle, insanları hata yapmayacak hale getirmenin yanı sıra trafikteki olası hataları telafi edecek bir sistem geliştirilmesi ve sistemi oluşturan tüm unsurların gerekli sorumlulukları yüklenerek sistemin tamamının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ülkemizde yaşayan herkesin yaya, sürücü ve yolcu olarak bir şekilde günlük hayatın akışı sırasında trafik içinde olduğu düşünüldüğünde oluşturulan Strateji Belgesi ile toplumda yaşayan tüm insanların yaşama hakkı ve seyahat hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla da çok boyutlu ve çok çeşitli tedbirler planlanmıştır.