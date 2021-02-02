Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı açıklamasında beyan ettiği yüz yüze eğitme geçiş süreciyle ilgili Bakan Selçuk canlı yayında detayları kamuoyuna bildirdi.
Yüz yüze eğitimin yol haritasını açıklayan Bakan Selçuk, "Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı olarak ülkeler arasında örnek gösterildiğini söylemek isterim. 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik" dedi.
Selçuk, "Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik" dedi.