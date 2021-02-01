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    Son dakika: Okullar 1 Mart'ta açılacak mı? 8. ve ? Başkan Erdoğan açıklaması...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Kabinenin görüştüğü konular arasında kısıtlamalar ve yüz yüz eğitim gibi görüşülen önemli konular bulunuyordu. Başkan Erdoğan köy okullarının açılacağı tarih hakkında detaylı bilgiyi vatandaşlarla paylaştı. Peki, okullar 1 Mart'ta açılacak mı? 8. ve ? İşte konu hakkında son dakika gelişmeleri...

    Okullar 1 Mart'ta açılacak mı?

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Kabine gündeminde koronavirüs salgınıyla mücadele ile ilgili önemli detaylar görüşüldü. Peki, okullar 1 Mart'ta açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son dakika gelişmesine dair bilgiler...

    OKULLAR 1 MART'TA AÇILACAK MI?

    Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat tarihinde başlayacak. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

    İşte merak edilen soruların yanıtları;

    "KÖY OKULLARINDA 15 ŞUBAT'TA EĞİTİM ÖĞRETİMİN BAŞLAMASINI KARARLAŞTIRDIK"

    Başkan Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

    Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."

        KÖY OKULLARINDA 15 ŞUBAT'TA EĞİTİM BAŞLIYOR

        15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırıldı. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir.

        8. VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

        8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak.

        BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

        Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

            Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

            İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

            KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

            Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

            Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB'e bağlı resmi okulların 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

            Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
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