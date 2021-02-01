Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Kabine gündeminde koronavirüs salgınıyla mücadele ile ilgili önemli detaylar görüşüldü. Peki, okullar 1 Mart'ta açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son dakika gelişmesine dair bilgiler...
OKULLAR 1 MART'TA AÇILACAK MI?
Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat tarihinde başlayacak. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.
İşte merak edilen soruların yanıtları;
"KÖY OKULLARINDA 15 ŞUBAT'TA EĞİTİM ÖĞRETİMİN BAŞLAMASINI KARARLAŞTIRDIK"
Başkan Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.
Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."