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    15 Şubat'ta açılacak mı? Nerelerde, hangi illerde okullar açılacak? Köy okulları...

    Son dakika haberi... 15 Şubat'ta açılacak mı? Nerelerde, hangi illerde okullar açılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Kabine gündeminde koronavirüs salgınıyla mücadele ile ilgili önemli detaylar görüşüldü. Peki, köy okulları yüzyüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Köy okulları 15 Şubat'ta açılacak mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Kabinenin görüştüğü konular arasında kısıtlamalar, yüz yüz eğitim görüşülen önemli konular bulunuyordu. Peki, köy okulları yüzyüze eğitime ne zaman başlayacak? Köy okulları 15 Şubat'ta açılacak mı? Nerelerde, hangi illerde okullar açılacak? İşte ayrıntılar...

    KÖY OKULLARINDA 15 ŞUBAT'TA EĞİTİM BAŞLIYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık"
    Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek.Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."

    BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

    Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

    İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

        KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI!

        Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB'e bağlı resmi okulların 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

        Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
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