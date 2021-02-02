Muş'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Muş'un Merkez ilçesine bağlı Mescitli köyünde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 9.35'te yerin 4.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER (02 ŞUBAT 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.02 09:35:46 39.0338 41.7567 4.8 -.- 4.0 -.- MESCITLI-(MUS) REVIZE01 (2021.02.02 09:35:46)
2021.02.02 09:06:48 37.2743 37.1792 0.0 -.- 1.5 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.02.02 09:06:45 37.0793 37.1218 0.0 -.- 1.4 -.- NARLICA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2021.02.02 09:05:44 37.7917 26.7668 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 08:52:25 38.9805 26.0640 5.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.02 08:37:19 37.9160 26.8763 24.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 08:28:58 38.9560 26.1063 15.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.02 08:15:57 39.1063 36.1018 5.8 -.- 2.0 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.02 07:40:56 38.9010 26.1860 6.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel