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    • 02.02.2021 10:19
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    Son dakika: ve illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca ve illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve cu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ve İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.



    Operasyonda; , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve cu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



    *Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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    Haberler Güncel Son dakika: Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı