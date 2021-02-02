Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu biyografisi nasıl?

Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu biyografisi merak edilen konulardan birisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelerin ardından rektör Bulu hakkında da arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu olmuştu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Prof. Dr. Melih Bulu, özel sektörde birçok firmada proje mühendisi ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.