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    • 02.02.2021 17:32
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    Boğaziçi'nde terör yuvalanmasına geçit yok! 4 provokatör canlı yayında gözaltına alındı

    ndeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirilmiş, yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa yle alakalı, 23 şahsa yle alakalı ve 9 şahsa ise yle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edilmişti. , Boğaziçi'ndeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yayın esnasında provokasyona devam etmek isteyen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    4 provokatör canlı yayında gözaltına alındı

    Güney Kampüsü girişinde gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edildi.



    TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
    Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa yle alakalı, 23 şahsa yle alakalı ve 9 şahsa ise yle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.

    CANLI YAYINDA GÖZALTI
    muhabiri , canlı yayında olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Emirhan Ergen'in açıklamaları esnasında polisin provokatörleri gözaltına alındığı görüldü. Sabah saatlerinden itibaren sakin olduğu belirtilen bölgede yayın esnasında protesto gerçekleştiren gruptan 4 kişi daha gözaltına alındı.

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