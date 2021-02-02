Bu kadar büyük boyutlu ilk defa oldu. Şu anda bir belirtim yok, bir şeyim yok. Hastalığımın ne olduğunu da bilmiyorum. Cuma gün belli olacak. Merve hanıma çok teşekkür ederim. Bir kadın olarak yaptığı meslekte çok zor bir meslek. Beni kurtaran kişinin de hemcinsim olması da beni çok mutlu ediyor. Görmemesi bile bir ihtimaldi sadece. Şu anda şans eseri hayattayım" diye konuştu.