AK Parti İstanbul'da 7. hafta ilçe kongreleri Tuzla, Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Kongreleri'yle başladı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi. Kongrelere; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.
"CHP ZİHNİYETİ; YERLİ, MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİMİZE DÜŞMANDIR"
Boğaziçi Üniversitesi'nde dini değerlerimize yönelik alçakça saldırıyı sert sözlerle eleştiren Şenocak, "Millete hizmet etmek, Türkiye'ye katkı sağlamak gibi bir derdi olmayan CHP zihniyeti, ülkemizi karıştırmak için yine kirli tezgahlar kurma çabası içinde. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rezillikleri, ahlaksızlıkları görüyorsunuz değil mi? Hukuka uygun bir şekilde yapılan rektör atamasını bahane eden militanlar üzerinden, yeni provokasyonlar oluşturmaya çalışıyorlar.
Terör örgütü mensuplarının, LGBT sapkınlarının da yer aldığı militanların başını, CHP'nin İstanbul İl Başkanı çekiyor. Bu ahlaksızlar, kıblemiz Kâbe-i Muazzama'nın görselinin yer aldığı bir fotoğrafı ayaklar altına serecek kadar alçaldılar. İlk günden beri bu militanları besleyen, destekleyen CHP'nin militan İstanbul İl Başkanı, bu milletin değerlerine edilen bu hakarete bile göz yumdu. CHP'nin Genel Başkanı ise, tek bir kınama mesajı dahi yayınlamadı.
Sadece bir-iki CHP'liden göstermelik, cılız eleştiri geldi o kadar. Bu CHP zihniyeti, bu milletin yerli, milli ve dini tüm değerlerine düşmandır. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da bunun ispatlarından sadece biridir. Biz tüm provokatif saldırılara, saygısızlıklara göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve gereken neyse yapacağız." dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN POLİTİKALARINDAN PARTİLİLERİ DAHİ RAHATSIZ"
CHP'deki istifalar hakkında konuşan Şenocak, "CHP'de istifalar almış başını gidiyor. Çünkü, Kılıçdaroğlu'nun politikalarından partilileri dahi rahatsız. CHP'den istifa eden milletvekilleri gerekçe olarak şunları söylüyor; 'Emperyalistlere diz çöktüren CHP'den, milli konularda kekeleyen CHP'ye döndük.', 'Atatürk demekten çekinenlerin el üstünde tutulduğu bir CHP haline geldik.' Kendi partisini bile yönetmekten aciz olan bu zihniyet bir de koskoca ülkemizin yönetimine talip. Bugün kendilerini millet ittifakı olarak tanımlayanlar, pozitif bir ortak paydadan gelmiyor, negatif bir paydada buluşuyorlar. İstikrar ve kalkınma hamlelerini hızla sürdüren, gücüne güç katan, küresel ölçekte etkinliği her geçen gün artıran Türkiye'nin bu gelişimini devam ettirmek adına tek bir fikri, projesi, hayali olmayanların tek hayali, Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmek. Bu bile başlı başına ne kadar çapsız ve vizyonsuz olduklarını ispatlıyor. Sağduyulu ve aklı selim sahibi milletimiz, bu zillet ittifakına bugüne kadar prim vermedi, vermeyecek." ifadelerini kullandı.