"CHP ZİHNİYETİ; YERLİ, MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİMİZE DÜŞMANDIR"

Boğaziçi Üniversitesi'nde dini değerlerimize yönelik alçakça saldırıyı sert sözlerle eleştiren Şenocak, "Millete hizmet etmek, Türkiye'ye katkı sağlamak gibi bir derdi olmayan CHP zihniyeti, ülkemizi karıştırmak için yine kirli tezgahlar kurma çabası içinde. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rezillikleri, ahlaksızlıkları görüyorsunuz değil mi? Hukuka uygun bir şekilde yapılan rektör atamasını bahane eden militanlar üzerinden, yeni provokasyonlar oluşturmaya çalışıyorlar.









Terör örgütü mensuplarının, LGBT sapkınlarının da yer aldığı militanların başını, CHP'nin İstanbul İl Başkanı çekiyor. Bu ahlaksızlar, kıblemiz Kâbe-i Muazzama'nın görselinin yer aldığı bir fotoğrafı ayaklar altına serecek kadar alçaldılar. İlk günden beri bu militanları besleyen, destekleyen CHP'nin militan İstanbul İl Başkanı, bu milletin değerlerine edilen bu hakarete bile göz yumdu. CHP'nin Genel Başkanı ise, tek bir kınama mesajı dahi yayınlamadı.









Sadece bir-iki CHP'liden göstermelik, cılız eleştiri geldi o kadar. Bu CHP zihniyeti, bu milletin yerli, milli ve dini tüm değerlerine düşmandır. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da bunun ispatlarından sadece biridir. Biz tüm provokatif saldırılara, saygısızlıklara göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve gereken neyse yapacağız." dedi.