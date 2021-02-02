3) MUTANT VİRÜSÜN BU KADAR HIZLI YAYILMASININ NEDENİ NEDİR?

Sonbahardan itibaren bazı mutasyonlar seçilmeye başladı. Yani bir virüs mutasyona uğrayıp diğer varyantların tiplerinden daha fazla yayılıyorsa o bir şekilde seçiliyor ve rekabetçi hale geliyor. Aynı zamanda ne kadar çok bağışıklık oluşmaya başlarsa, bağışıklık sisteminden kaçış mutasyonları da seçilmeye başlıyor. Özellikle aşı sonrası buna dikkat etmemiz gerekiyor.

Bir kere enfekte olmuş kişiler, ikinci kez de enfekte olmaya başlıyor. Bunun da sonucunu Güney Afrika'da görüyoruz. İkinci enfeksiyonlarda çok ciddi artış var. Orada kullanan iki tip aşının etkileri, örneğin İngiltere ve Amerika'daki varyantlara göre daha az. Bu durum virüsün aşıdan da kaçabildiğini gösteriyor.