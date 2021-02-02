Pandemiden dolayı dünyada vaka ve can kaybı sayıları her gün artarken pek çok ülkede sıkı tedbirler de uygulanmaya devam ediyor. Aşılanmanın başlaması ile nefes almayı beklerken bu sefer de hem dünyada hem de ülkemizde virüsün mutasyonlu varyantı görülmeye başlandı. Özellikle İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da görülen varyant, Türkiye dahil birçok ülkeye sıçradı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı en son açıklamada "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" bilgisini vermişti.
PEKİ MUTANT VİRÜS İLE İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?
ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde Baş Araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz anlattı.