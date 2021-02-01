Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, CHP'de istifa eden vekiller hakkında "CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Tüm bunları AK Parti'ye suçlamak yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlıktır." dedi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da "CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için, Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü, terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Ne CHP Genel Başkanı ne de başka bir yönetici Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gitmedi." sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 14 Ağustos 2001'den bugüne il başkanlığından sandık müşahitliğine kadar her seviyede hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Önden gidenlerden devraldığımız adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına yüceltmeyi sürdürüyoruz. Bizler de her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatan için sevda sözleri söylemeye devam edeceğiz.

UMUDUN VE CESARETİN SİMGESİ

AK Parti emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır, 19 yıldır olduğu gibi bugün de umudun ve cesaretin simgesidir. Maziden atiye kurulan köprünün kilit taşıdır. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil ortak hedeflerin, ideallerin buluşturduğu insanlarız.

Kongrelerimiz bu vesileyle sadece kadrolarımızı değil, kardeşliğimizi de tazeliyor. Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.

KUYRUKLU YALANLAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLİYOR

Gençlerin heyecanı ile emektarların tecrübesini bir arada eritip, geçmişten aldığımız güç ile geleceğe yürüyoruz. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Her gün olmadık yalanlarla bize saldırıyorlar.

"Külliye'ye giden CHP'li" yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Sonra bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ortaklık yerine bize saldırıyorlar. Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında hiçbir ilişkinin, bağı olmadığını söyleyecekler.

AYAKLARINA TAŞ DEĞSE AK PARTİ'DEN BİLİYORLAR

Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle hangi kirli pazarlıkları yaptığınız görüyor. Menemen'i gizleyebilir misiniz? CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Tüm bunları AK Parti'ye suçlamak yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlıktır. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bu millet, 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni bir kez olsun ziyaret etmediğinizi biliyor.

FETÖ'CÜLER İÇİN YÜRÜDÜ, DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET ETMEDİ

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için, Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü, terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Ne CHP Genel Başkanı ne de başka bir yönetici Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gitmedi. Devletin valisine, kaymakamına, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine kadar militan iftirası atarken, teröriste 'Arkadaş' diyerek koruma yarışına girdiler. Bu siyasi arsızlıktır.

GAF EBESİ CHP GENEL BAŞKANI'NDAN MEMNUNUZ

Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta pot kıran gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Biz Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bu hale getirilmesine gönlümüz izin vermiyor. Bizim sıkıtımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bunların çapı, kalibresi bizim için ölçü değildir.

AK Parti'nin başarı formülü asla değişmemiştir. Biz ilk günden itibaren milletimizin gönül sarayında yer almayı hedefledik. İnsanımız taleplerini, beklentilerini, endişe ve umutlarını kimi zaman ailesinden önce bizimle paylaştı. Gururu, böbürlenmeyi, vatandaşlarımıza tepeden bakmayı kapımıza asla yaklaştırmadık. Bizim kapımız tevazu kapısı, gayret kapısıdır. Bu kapı 83 milyonun tamamını kucaklayan, muhabbet kapısıdır. Bu ülkenin her bir insanı bizim için bir değerdir.

AK PARTİ'YE KATILIM

Üye sayısı 11,5 milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz, kimseye husumet beslemiyoruz. Teröre, sapkınlığa bulaşmadıkça, her görüşe, fikre saygılıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Salgın şartlarına rağmen son 1 yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın üye kazandırdık. Yarıdan fazlasını 18-35 yaş gençlerimiz oluşturuyor. Bunu üst aşamaya taşımamız gerekiyor. Büyük kongreye kadar 1,3 milyon üye yapmakta hazır mıyız?

Partimizden uzaklaşmış ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanacağız. Buna dikkat edeceğiz. Büyük kongre sürecimizi bir fırsat olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda çok sıkı bir çalışma ortaya koymanızı bekliyorum.

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TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR

Son 18 yılda 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle, projelerimizle mührümüzü vurduk. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Ülkemize cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını 18 yılda kazandırmakla iftihar ediyoruz.

Türkiye'nin sendelemesine umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Hastaneler, barajlar, millet bahçeleri yatırımlar hizmet ve eser siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.