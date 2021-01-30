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    • 30.01.2021 18:51
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    'da bir anda Başkan Erdoğan'a karşı düzenlenen hakaret inin izi bulundu! dışındaki 'cüler başlatmış

    'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir anda gerçekleşen sistematik bir şekilde asılsız ve hakaret içeren paylaşımların arkasından çıktı. içindeki sosyal medya kullanıcıları inceleme altına alındı. Öte yandan Twitter, istediği zaman yalan ve gerçek dışı olarak nitelediği tweetleri platformundan kaldırıyor.

    Siber zorbalıkta FETÖ izi! Twitter sessiz kaldı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, yurtdışından bir anda düğmeye basılmış gibi sistematik şekilde organize edilen asılsız ve hakaret içeren paylaşımların arkasından FETÖ izi çıktı.

    ABD MERKEZLİ TWİTTER YİNE SESSİZ KALDI!

    Paylaşımların ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin kampanyanın karşılıksız kalmaması çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yaptığı ilk incelemede Türkiye'de temsilcilik açmamakla direnen Twitter'ın sessiz kaldığı hashtag'in yurt dışı kaynaklı olduğunu tespit etti.

    FETÖ'CÜ KULLANICILAR ARAŞTIRILIYOR

    Terör örgütü FETÖ' nün algı operasyonu yapmak amacıyla zaman zaman yaptığı girişimlerden biri olduğu değerlendirilen ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen kirli kampanyaya yurt içinde katılarak paylaşımda bulunan Türkiye içindeki sosyal medya kullanıcılar inceleme altına alındı. İnceleme sonunda kullanıcılarla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Twitter'da bir anda Başkan Erdoğan'a karşı düzenlenen hakaret etiketinin izi bulundu! Yurtdışındaki FETÖ'cüler başlatmış